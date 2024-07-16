مصلحة الشهر العقاري تعلن عن 600 وظيفة شاغرة.. تعرف على الشروط وموعد التقديم

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت مصلحة الشهر العقاري عن حاجتها إلى شغل مئات الوظائف الشاغرة، وذلك بنظام الندب الوظيفي، حيث تعلن المصلحة عن حاجتها إلى شغل عدد 600 وظيفة شاغرة من خلال الندب الوظيفي من العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام “ماسبيرو” للعمل بمختلف فروع مصلحة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف والشروط على النحو التالي:

وظائف مصلحة الشهر العقاري 2024

مطلوب عدد 200 باحث قانوني من خريجي كليات الحقوق وما يعادلها.

مطلوب عدد 400 وظيفة كاتب من شاغلي الدرجات الوظيفية المختلفة.

الشروط المطلوبة:

يشترط الحصول على مؤهلات علمية مناسبة للوظائف المطلوبة، وان لا يزيد السن عن 50 سنة.

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كيفية التقديم على الوظائف:

للراغبين في العمل بمصلحة الشهر العقاري، بتقديم طلب بذلك إلى إدارة الموارد البشرية بالقطاع التابع له في ماسبيرو، علما بأن أخر موعد للتقديم يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو 2024.