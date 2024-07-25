وظائف شاغرة في الخزف السعودي

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومعارضها في كل من الرياض، والقريات.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف السعودي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– ميكانيكي سيارات.

– محاسب/ المحاسبة العامة.

– مسؤول التجزئة والتصدير.

– مسؤول الاتصالات التسويقية.

– مشرف مبيعات المشروع.

– أخصائي الخدمات اللوجستية وتحصيل المدفوعات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 يوليو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)