شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى المتقدمة للبتروكيماويات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف المتقدمة للبتروكيماويات

وأبرزت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً

– مهندس كهرباء: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– مهندس مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الأجهزة، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 يوليو 2024م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)