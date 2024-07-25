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وظائف شاغرة لدى هيئة سدايا

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الرياض - محمد الوسيري - علنت الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي أول تحليلات الموارد البشرية.

– أخصائي الاندماج الوظيفي.

– مدير إدارة الالتزام المؤسسي.

– مهندس أول ضمان جودة.

– مدير إدارة معايير الجودة والتميز.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 يوليو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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