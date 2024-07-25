وظائف شاغرة لدى مصرف الإنماء

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن مصرف الإنماء، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع البنك في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مصرف الإنماء

وبيّنت إدارة مصرف الإنماء، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير العلاقات المصرفية الحكومية.

– محلل مراقبة المعاملات المصرفية.

– خبير أول نمذجة العمليات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة مصرف الإنماء، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 يوليو 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 أغسطس 2024م.

وأشارت إدارة المصرف إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)