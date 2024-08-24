وظائف شاغرة في شركة الذكاء الاصطناعي

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي “SCAI”- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الذكاء الاصطناعي

وأبرزت الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير إدارة المنتجات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير الاستثمار: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير الشراكات الإستراتيجية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 أغسطس 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 31 أكتوبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)