ثقب في الأرضية يقود شابين للعثور على سرداب سحري.. ما علاقته بمصاصي الدماء؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

عثر شابان على ثقب صغير في أحد ألواح الأرضية يدخل من خلاله هواء بارد في فصل الشتاء، لذا سيطر الفضول عليهما لمعرفة ما يحدث والسر وراء هذا الثقب، حسبما ذكرا في فيديو عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وحفر الشابان الأرض في الليل باستخدام "الكشافات" ليكتشفا سبب هذا الهواء البارد، لكنهما وجدا مجموعة من السلالم تؤدي إلى كهف تحت الأرض، وفقا لموقع "news18".

ونشر الشابان فيديو ظهرا فيه وهما يعثران على سرداب الكنيسة المفقود منذ فترة طويلة ولم يكشف عن موقعها، وكان مليئا بالتوابيت، واستمرا في السير حتى وصلا إلى فتحة نهايتها توجد بها غابات عميقة تتجول بها الحيوانات البرية.

وحصل الفيديو على بعض التعليقات المضحكة حيث علق المستخدمون بأنهما اكتشفا مكان استراحة مصاصي الدماء.

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