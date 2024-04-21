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بفستان كب .. بوسي شلبي تتألق في حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

أنطلق منذ ساعات حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بدورته الثامنة من 20 إلى 25 من الشهر الجاري، ويقام في أحد الفنادق المصرية المطلة على النيل.

وظهرت الإعلامية بوسي شلبي على السجادة الحمراء بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل بصيحة الـ كب، باللون الأسود، ومطرز على منطقة الصدر باللولي الأبيض على شكل قلب.

واعتمدت مكياجًا بسيطًا ليبرز ملامحها الجميلة، مع رفع جزء من شعرها وترك الباقي منسدلا على الكتف.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأبيض وحذاء باللون الأسود.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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