هل غسل الأطباق خطر على الصحة؟.. 5 أخطاء شائعة تحوله إلى مصدر تهديد للجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

غسل الأطباق من المهام المنزلية اليومية التي تبدو بسيطة، ولكنها تصبح مصدرا لتكاثر الجراثيم والأمراض إذا لم تُنفذ بشكل صحيح.

وهناك 5 أخطاء شائعة ترتكبها العديد من ربات البيوت دون قصد أثناء غسل الأطباق، وفقا لموقع "ndtv".

استخدام الماء الساخن

تلجأ الكثير من النساء إلى استخدام الماء الساخن، ظنّا منهن أنه يساعد على تنظيف الأطباق بشكل أفضل، في حين أن الماء الساخن فعال في إذابة الشحوم وتسهيل عملية التنظيف، ولكن استخدامه بشكل مُفرط يسبب جفاف اليدين والتشققات.

ويُنصح باستخدام الماء البارد أو الفاتر لغسل الأطباق، يساعد ذلك على حماية يديك من الجفاف والتشققات.

الإفراط في منظف الأطباق

استخدام كميات زائدة من منظف الأطباق من الأخطاء الشائعة، حيث يترك الصابون الزائد طبقة رغوية تُعيق عملية التنظيف وتُؤدي إلى بقاء آثار الصابون على الأطباق، ما يمنحها مظهرًا غير لائق.

الاستخدام المتكرر لإسفنجة المطبخ

يظن البعض أن استخدام إسفنجة مُتسخة لن يسبب ضررا كبيرا، ولكنها تمتص جزيئات الطعام والتوابل من الأطباق والأواني، ما يخلق بيئة مثالية لنمو البكتيريا والجراثيم، وبالتالي الإصابة بالأمراض.

ويوصى بغسل الإسفنجة بالماء الساخن والصابون بعد كل استخدام، وتعريضها للهواء حتى تجف تماما، كما يفضل استبدالها كل أسبوع أو أسبوعين.

عدم تنظيف الحوض

الحوض المتسخ يُشكل بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا، التي يمكن أن تنتقل بسهولة إلى الأطباق والأدوات أثناء غسلها، ما يهدد صحتك ويعرضك لخطر الإصابة بالأمراض والعدوى، لذلك عليك تنظيف الحوض بانتظام، للتخلص من بقايا الطعام والدهون والأوساخ.

تجاهل تجفيف الأطباق

تجفيف الأطباق جيدا خطوة أساسية بعد عملية التنظيف، حيث تُحبذ البكتيريا البيئات الرطبة للتكاثر والنمو، ولذلك فإن ترك الأطباق مبللة يُتيح لها فرصة الانتشار والتكاثر، ما يزيد خطر الإصابة بالأمراض معوية ومشكلات صحية أخرى.

كما يُنمو العفن في البيئات الرطبة ويسبب رائحة كريهة تُفسد الأجواء وتُشكل خطرا على صحة الجهاز التنفسي

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