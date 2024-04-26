«هتاكلي صوابعك وراها».. طريقة عمل صينية بطاطس بالدجاج بدون صلصة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

صينية البطاطس بالدجاج من الوصفات التقليدية، التي يمكن التجديد فيها، بإضافة مجموعة توابل مختلفة، تعطي مذاقًا مختلفًا ومميزًا، مثل مطاعم الأكل الشرقي، بحسب الشيف غادة التلي، في برنامج «زعفران وفانيلا»، على قناة cbc sofra.

مقادير صينية البطاطس بالدجاج بدون صلصة

كيلو أوراك دجاج.

كوب ونصف من الحليب يستخدم في نقع الدجاج.

ملح.

فلفل أسود.

4 أعواد من الروز ماري.

2 ملعقة كبيرة زيت ذرة أو زيت زيتون.

5 حبات بطاطس مقطعة مكعبات أو شرائح.

1 بصل مقطع شرائح.

نصف كوب ماء.

2 ليمون شرائح.

ملعقة صغيره كزبرة ناشفة.

ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة أو بابريكا حلوة.

4 فصوص ثوم شرائح.

طريقة عمل صينية بطاطس بالدجاج بدون صلصة

خطوة نقع الدجاج في الحليب مهمة جدًا، لأنها تعمل على تطرية أنسجة الدجاج، ثم تتبل برشة من الملح والفلفل الأسود، وتركها من نصف ساعة إلى ساعة.

توضع «حلة» على النار ويضاف القليل من الزيت، مع ملعقة سمنة، ويضاف البصل ويشوح جيدًا، حتى يصل إلى اللون الذهبي، وتضاف البطاطس والملح والفلفل والروزماري والليمون والكزبرة والبابريكا وتشوح، ثم يضاف الدجاج والماء، وتوضع جميع المكونات في صينية، وتدخل الفرن الساخن على درجة حرارة متوسطة، وتتزك حتى انتهاء التسوية.