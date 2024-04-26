تجربة مرعبة في منزل أرجنتيني ولوحة تتحرك وصوت ضحك غامض- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

في حادثة غريبة أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، روت سيدة تدعى مالينا لونا تجربتها المرعبة خلال عطلة نهاية الأسبوع في منزل بمدينة أرجنتينية.

ووفق focus الأمريكي فقد لاحظت مالينا وصديقتها حركة غريبة في لوحة معلقة على الحائط، حيث بدأت اللوحة بالتحرك والتدور في اتجاه عقارب الساعة، بينما ظلت لوحة أخرى أعلى منها مباشرة ثابتة في مكانها.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل سمعتا صوت ضحك غامض في الخلفية.

كما شاركت فيديو يوثق اللحظات المرعبة، ونشره على حسابها الرسمي على "تيك توك".

قالت مالينا إن هذا لم يكن الشيء المخيف الوحيد الذي شهدته في هذه العطلة، حيث لاحظ الأصدقاء أن باب الخزانة يُفتح من تلقاء نفسه أكثر من 3 مرات، وشارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأمر الكوميدي.

اقرأ أيضًا:

6 أخطاء شائعة في التربية تُبعد أطفالك عنك.. كيف تتجنبها؟

ما أفضل توقيت لتناول الأشواجندا؟.. لن تتخيل تأثيرها على نشاط الجسم (فيديو)

مظاهرات بالبيجامات والشباشب.. موظفون يحتجون على ظروف العمل القاسية بطريقة غريبة (فيديو)

حياتهم هتتقلب.. تحولات كبيرة في العمل لـ3 أبراج الفترة المقبلة

مزارعون يرشون الخراف بمزيل العرق- لن تتوقع السبب