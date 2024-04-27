موجود في معظم الأكلات.. مكون غذائي يهيج القولون ويزيد أعراضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يسبب التهاب وتهيج القولون العديد من الأعراض المزعجة، مثل آلام البطن، الانتفاخ، الإسهال، أو الإمساك، ويوجد مكون غذائي شائع في إعداد وتجهيز الأطعمة يبدو لذيذا، لكنه يسبب تفاقم الأعراض فور تناوله، وفقا لصحيفة "telegraph"، وموقع "mayoclinic".

تأثير الثوم على صحة القولون العصبي

يسبب الثوم تهيجا في الجهاز الهضمي لدى بعض الأشخاص، وخاصة مرضى القولون العصبي، ما يزيد تفاقم الأعراض مثل آلام البطن والانتفاخ، والإسهال، بالإضافة إلى احتوائها على مركب يُسمى "الفركتانز"، وهو نوع من الكربوهيدرات المعقدة التي يُصعب على الأمعاء الدقيقة هضمها، وتسبب أعراضا مزعجة في الجهاز الهضمي.

أعراض القولون العصبي

ألم البطن.

تقلصات المعدة.

الانتفاخ.

تغيرات في عادات الأمعاء.

الإمساك أو الإسهال.

غازات البطن.

متى عليك زيارة الطبيب؟

من الضروري عدم إهمال أي أعراض غير طبيعية، والذهاب للطبيب المختص فورا إذا شعرت بهذه العلامات، وتشمل:

فقدان الوزن غير المبرر.

الإسهال المتكرر ليلا.

نزيف المستقيم.

فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

القيء غير المبرر.

ألم لا يخف بعد إخراج الغازات أو التبرز.

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