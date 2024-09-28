عدوية شعبان عبدالرحيم يوجه رسالة لـ وفاء عامر.. والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة وفاء عامر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، فيديو لعدوية شعبان عبد الرحيم خلال أدائه العمرة.

وأعادت وفاء، نشر الفيديو الذي استقبلته من عدوية، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ربنا يحفظك ويبارك فيك ويرحم أبوك و أمك ويحفظ مروة والأولاد".

وقال عدوية بالفيديو: "عمتي حبيبة قلبي النجمة وفاء عامر يا رب أشوفك منورة الدنيا كلها، ومكسرة العالم كله، ويا رب ينجحك وتشوفي عمر عريس، بدعيلك من أطهر مكان في الدنيا، ربنا ميحرمنيش منك ويخليكي ليا".

يذكر أن، آخر أعمال وفاء عامر كان مسلسل "جودر" بطولة ياسر جلال، ومسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضي، وعرضا في دراما رمضان 2024.