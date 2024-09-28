فن ومشاهير

رانيا فريد شوقي وحورية فرغلي تهنئان الزمالك بحصد السوبر الإفريقي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي والفنانة حورية فرغلي، على تهنئة نادي الزمالك بحصد بطولة السوبر الإفريقي على حساب الأهلي في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الجمعة على الأراضي .

وكتبت رانيا، عبر حسابها على "إنستجرام": "الزمالك سوبر إفريقيا، وهارد لك للأهلي".

فيما كتبت حورية، عبر نفس التطبيق: "ألف مبروك لنادي الزمالك".

وتوج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 على ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض.

وحصد الزمالك لقب السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه، بينما يتوقف رصيد الأهلي عند 8 ألقاب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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