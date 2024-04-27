كاميرات مراقبة رصدت لحظة مقتلها.. 10 معلومات عن البلوجر العراقية أم فهد ( صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - واقعة صادمة شهدها العراق بعد تعرض البلوجر العراقية أم فهد لحادثة اغتيال في أحد شوارع وسط بغداد.

ووثقت الكاميرات الواقعة إذ ظهر مسلح ينزل عن دراجة نارية، ويتوجه نحو سيارة ويفتح بابها ثم يفرغ رصاصه في رأس ضحيته، غفران مهدي سوادي المعروفة بـ"أم فهد".

ونشرت وزارة الداخلية العراقية بيانا توضيحا بشأن الأنباء المتداولة عن القبض على قاتل البلوجر أم فهد في بغداد، قائلة: "لا صحة للأنباء التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن إلقاء القبض على المشتبه به في حادث مقتل امرأة معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة زيونة بالعاصمة بغداد، ومازالت التحقيقات مستمرة وفي بدايتها".

معلومات عن البلوجر العراقية أم فهد

غفران مهدي سوادي أو أم فهد ملقبة بـ"المهرة".

تصف نفسها بأنها "بلوجر" عراقية، وهي من محافظة البصرة جنوب العراق.

من مواليد 1994 ومتزوجة مرتين.

يتابعها حوالي 500 ألف شخص على تطبيق تيك توك، وعلى انستجرام 111 ألف.

فيديوهاتها دائما ما تثير الجدل، ودخلت في شجار مع أخرى تدعى داليا نعيم.

وبدأت شهرتها من اليوميات المثيرة للجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي سناب شات، وتضمنت حفلات أعياد ميلاد عائلية راقصة وباذخة.

أطلق الشخص ،منفذ عملية الاغتيال، النار عليها باستخدام مسدس عيار 9 ملم، داخل سيارتها نوع كاديلاك.

في فبراير 2023، صدر ضدها حكمن بالسجن 6 أشهر لنشرها فيديوهات تحتوي على كلمات فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة، وعرضها على الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

قبل اغتيالها كان آخر ظهور لها في صالون تجميل، وكانت تستعرض تصفيف شعرها على وقع أغان عراقية، وتتفاعل مع الأغنية.

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