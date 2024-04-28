6 أطعمة احذر تناولها على الإفطار.. هترفع نسبة السكر على الفور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هناك بعض الأطعمة التي يفضل البعض تناولها على الريق، لكنها قد تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، ومن أبرزها:

المشروبات المحلاة بالسكر

مثل الصودا وعصائر الفاكهة تحتوي على نسبة عالية من السكر دون بروتين أو دهون أو ألياف، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

الحبوب البيضاء

يعد الخبز الأبيض والمكرونة والأرز من مصادر الكربوهيدرات المكررة، وهذا يعني أنه تم إزالة الكثير من الألياف أثناء

لذا فإن تناولها على الريق يؤثر على صحة الأمعاء ويبطئ عملية الهضم ويرفع نسبة السكري في الدم، وفقا لموقع "everydayhealth".

الوجبات السريعة

تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات، لذا فإن تناولها على الريق يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر.

الفواكه

بالرغم من إنها غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة فإن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

ومن الأفضل تناول ثمرة واحدة من الفاكهة يوميا، والابتعاد عن عصائر الفاكهة.

الخضروات النشوية

تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وذلك بفضل احتوائها على نسبة عالية من الكربوهيدرات مقارنة بالخضروات غير النشوية مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف والخس.

الحليب

يحتوي على الكربوهيدرات ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض ونسبة عالية من السكر.

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