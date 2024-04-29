«اوعي ترميه».. طريقة عمل الزبدة من اللبن القاطع في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بعد شراء اللبن وتركه خارج الثلاجة، تتفاجأ ربات المنازل بتحوله إلى لبن رائب أو قاطع، ما يجعلهن يتخلصن منه ظنا أنه أصبح فاسدا ولا يصلح للاستخدام مرة أخرى، ولكنه يمكن استخدامه في تحضير وصفات أخرى ومنها الزبدة الفلاحي، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل الزبدة من اللبن القاطع.

خطوات بسيطة يمكن من خلالها تحضير الزبدة من اللبن القاطع وفقا لما ذكره موقع «سي بي سي سفرة»، حيث جاءت المقادير كالتالي:

3 كيلو حليب قاطع

سمنة

طريقة التحضير

في البداية يتم غلي الحليب بالطريقة المعتادة لمدة ٧ دقائق بعد أن نرى الفقاعات ثم نطفئ النار

نقوم بوضع طنجرة الحليب في مكان دافئ على قطعة قماش سميكة.

نأخذ ملعقتين لبن رائب ونضيف عليها عدة ملاعق من الحليب لكي يتم تعديل الحرارة.

نحرك المكونات جيدا ثم يتم سكبها على الحليب.

نغطي الطنجرة بشاش أبيض ونتركها 4 ساعات دون تحريكها أبدا من مكانها.

بعد مرور الوقت نكشف عنها الشاش ونتركها أيضا لمدة ساعة.

نكشف غطاء الطنجرة دون تحريك نهائيا.

توضع الطنجرة في البراد بهدوء دون أي حركة بعد ساعة أخرى.

نتركها لليوم التالي فيكون لدينا لبن سميك.

يتم وضع اللبن في حاوية ماء كبيرة.

يتم تصفيه الحليب على مصفاة ناعمة جدا.

نلاحظ قطع الزبدة بالمصفاة.

نعيد خفق الخليط مرة تانية مع الماء والثلج حتى نأخذ كمية زبدة أخرى.

يتم وضع الزبدة في ماء وثلج ونعجنهم ونصفيها.

يتم غسل المكونات 3 مرات بماء وثلج مع العجن.

الجبنة الموزاريلا من اللبن القاطع

وهناك بعض الوصفات التي يمكن تحضيرها باستخدام اللبن القاطع منها الجبنة الموزاريلا، من خلال الخطوات التالية:

3 كيلو لبن جاموسي

ثلاثة أرباع خل طبيعي

ملح الليمون

طريقة التحضير

في البداية نغلي الحليب ونضيف الخل وملح الليمون ونقلب

يتم ترك كرات الجبنة في الشرش على النار

نقوم بعصر الجبنة من الماء ثم نضعها في شاش

نضيف الجبنة في الماء البارد ثم ترفع الجبنة وتوضع في الفريزر

طريقة عمل الزبادي من اللبن القاطع

المقادير:

كوب سكر

كيلو لبن قاطع

طريقة التحضير