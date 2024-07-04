6 علاجات منزلية للتخلص من بثور الوجه في الصيف.. بينها معجون الأسنان والعسل

القاهرة - سمر حسين - صحة

يؤدي ارتفاع الحرارة إلى التعرق الشديد وزيادة الدهون على البشرة وانسداد المسام، فتؤدي إلى وجود الكثير من المشكلات في البشرة، وتعتبر البثور من أكثر المشكلات الشائعة بين الناس، ويستخدم الكثير منهم مستحضرات التجميل والمنتجات للتخلص منها، على الرغم من وجود عدة علاجات منزلية يمكن استخدامها للسيطرة على هذه البثور طوال الصيف.

تقول دكتور حنان ندا، أستاذ الجلدية طب القصر العيني، أنّ البثور السوداء هي حبوب تظهر على الوجه باللون الأسود، بسبب تجمع خلايا الجلد الميتة وزيوتها في فتحة الجلد، ومن أهم أسباب ظهورها إفراز الكثير من الدهون أسفل الجلد، وعادة تكون ذلك من طبيع البشرة الدهنية، وأيضا بسبب تهيج بصيلات الشعر بسبب عدم التخلص من خلايا الجلد الميت، وحدوث التغيرات الهرمونية في الجسد، ومنتجات الألبان في النظام الغذائي، إذ تساعد بعض المواد الغذائية في زيادة إفراز الدهون بالجسم، مثل: منتجات الألبان، والأغذية الغنية بالكربوهيدرات.

6 طرق طبيعية للتخلص من البثور

ينفق بعض الأشخاص أموالا كثيرة للتخلص من البثور الموجودة على البشرة، في حين أنه يمكن ذلك من خلال بعض العلاجات المنزلية التي يمكنك تجربتها في فصل الصيف، ومنها:

1- الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة، لذا فإنه يساعد على التخلص من الالتهابات البكتريا والبثور، فيمكن وضعه على البشرة لمدة 10 دقائق.

2- عصير الليمون

عصير الليمون له العديد من الفوائد في معالجة حب الشباب، بفضل خصائصة المقشرة، إذ يمكن عصر ليمونة وإضافة ماء ورد عليها، ويتم وضع الخليط باستخدام قطنة على المنطقة المصابة، فلم يمنع ذلك من ظهور البثور فقط بل يساعد أيضًا على نضارة البشرة.

3- الصبار

لجل الصبار العديد من الفوائد للقضاء على البكتريا والالتهابات والبثور، إذ يمكن قطع جزع الصبار الطبيعي واستخراجه ووضعه على البشرة في منطقة البثور بدون أي إضافات.

4- معجون الأسنان

يعد معجون الأسنان من المكونات المفيدة جدًا لعلاج البثور، ويمكن وضع القليل منه على المنطقة المصابة، فيساعد ذلك على التقليل من البثور ومن الندوب التي يتركها حب الشباب في البشرة.

5- العسل

من العناصر الغذائية الطبيعية في علاج البثور، إذ يساعد العسل على إزالة الشوائب من مسام الجلد ويعمل على تنظيفها، فقط نضع القليل من العسل على البثور وتركه حتى يجف وغسله بعد ساعة واحدة.

6- النعناع

يساعد النعناع على إزالة انسداد المسام ويسيطر على العدوى البكتيريا، وللحصول على بشرة صافية وخالية من البثور بـ خلط معلقتين كبيرتين من النعناع المفروم ومعلقتين من الزبادي ودقيق الشوفان، نخلط كل المكونات حتى تتكون عجينة ناعمة ونضعها على البشرة لمدة عشر دقائق حتى تجف ثم تُغسل بالماء البارد.