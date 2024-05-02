الامارات | مشهد ليلي من دبي.. تُنيره الفرحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرحة عائلية تنير المشهد الليلي، وابتسامتان من القلب تُغنيان عن «فلاش» كاميرا الهاتف، لالتقاط «سيلفي» في قلب دبي النابض، شارع الشيخ زايد، وفي الخلفية تلمع أضواء «أجمل مبنى على وجه الأرض».. متحف المستقبل، ومعالم مدينة مبهرة من المؤكد أنها ستظل محفورة في وجدان الأب والبنت، صاحبي الصورة التي سيرجعان إليها ويدققان في التفاصيل، حتى بعد سنوات تكون فيها الطفلة قد باتت صبية، لا تحتاج إلى سور تقف فوقه، لكي تساوي قامتها طول والدها، وربما يعودان لأخذ لقطة في المكان نفسه في دبي التي حتماً ستُبهرهما بأنوار معالم أخرى برّاقة.