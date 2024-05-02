الامارات | مؤلفة «برسبوليس» تفوز بجائزة أميرة أوستورياس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حازت الروائية والمخرجة الإيرانية الفرنسية، مرجان ساترابي، جائزة أميرة أوستورياس الإسبانية المرموقة عن فئة التواصل والعلوم الإنسانية.

وكتبت مؤسسة «أميرة أوستورياس» عبر موقعها الإلكتروني، أمس، أن الفنانة (54 عاماً) الإيرانية المولد، المقيمة في فرنسا، تعد من «ألمع» الأسماء في مجال القصص المصورة عالمياً. وأصدرت مرجان ساترابي رواية «برسبوليس» المصورة عام 2000، وتصفها المؤسسة باعتبارها «إحدى أفضل الروايات المصورة التي نشرت على الإطلاق»، وهي سرد سيرة ذاتية لطفولتها وشبابها في إيران عقب الثورة.

كما أصدرت مرجان ساترابي في العام الماضي بالاشتراك مع آخرين، رواية «مرأة، حياة، حرية» المصورة.

يشار إلى أنه أطلق اسم أميرة أوستورياس وريثة عرش إسبانيا، على الجوائز التي تُمنح سنوياً في ثماني فئات تبلغ قيمة كل منها 50 ألف يورو (54 ألف دولار). وتحظى هذه الجوائز بمكانة مرموقة، وتُعدُّ من بين الأهم في العالم.