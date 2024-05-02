الامارات | «إشراقات» ينطلق وسط الكتب وألوان التسامح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ضرورة إيصال رسالة مهرجان «إشراقات»، الذي انطلقت دورته الثالثة بين جنبات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، أمس، مشيراً إلى أن المهرجان يبرز أهمية التعايش والأخوة الإنسانية من أجل الوصول إلى مجتمع محلي وعالمي، يستطيع التقدم والازدهار، مثمناً دور المبدعين في هذا المجال.

جاء ذلك خلال افتتاح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، المهرجان بحضور عدد من الكتّاب والمبدعين المشاركين في الفعاليات.

وشهدت أنشطة المهرجان في يومه الأول إقبالاً كبيراً من جانب طلبة المدارس وأولياء الأمور خلال الفترة الصباحية، إذ ازدحم بهم جناح «إشراقات» في معرض أبوظبي للكتاب. وحفل برنامج اليوم الأول بـ17 نشاطاً، نفذها 25 مبدعاً عربياً وأجنبياً.

وشملت الأنشطة الصباحية جلسة تفاعلية باللغة الإنجليزية، شارك فيها عدد كبير من الطلبة. وركزت على المشاعر الإنسانية، وكيف يمكن أن يحولها الصغار إلى طاقة إيجابية تساعدهم على التفاعل مع الآخرين، وعلى تحقيق أهدافهم. كما ضم البرنامج عرض الدمى الذي يحمل عنوان «لنحلق معاً إلى عالم الخيال»، ونفذته ضحى خصاونة ودينا نصر. وتناولت الجلسة العديد من الرسائل المتعلقة بالمعرفة والتسامح وأثرها في الإنسان من خلال حكايات وقصص ومواقف عالم الدمى المحبب لطلبة المرحلة الأولى.

أما جلسة «وقت الحكاية» مع الكاتبة سحر نجا محفوظ، فتناولت أسس الحوار الذي يصنع التسامح، وذلك لطلبة الحلقتين الأولى والثانية.

وكان لـ«إشراقات الذكاء الاصطناعي» مكان في برنامج اليوم الأول من خلال «هيا نصنع روبوتنا الخاص»، قدمها خبير الذكاء الاصطناعي محمد زياد، لطلبة الحلقة الثالثة، وتناول فيها أهمية الذكاء الاصطناعي ودوره في تطور وأنماط الحياة وصناعة المستقبل، وأهمية برمجته، بما يليق بالقيم الإنسانية الأصيلة. كما تضمن البرنامج ورشة فنية بعنوان «الألوان تزين إشراقات» نفذتها الفنانة حصة المهيري، لطلبة الحلقتين الأولى والثانية.

أما الفترة المسائية فضمت العديد من الجلسات والندوات والحلقات النقاشية، منها لقاء مع الدكتور عبدالله الشرهان. واستضافت «إشراقات جماهيرية» الروائي جلال برجس، وتناول الرواية العربية بين الهوية والقيم.

من جهتها، قالت الكاتبة سحر محفوظ، إن «مهرجان إشراقات سيظل منصة رائعة تسمح بالتواصل بين المبدع وجمهوره، خاصة إذا كان هذا الجمهور من الصغار وطلبة المدارس»، موضحة أنها شاركت الأطفال ورشة قراءة عن قصتها «غابة الألوان» التي تناولت أهمية التسامح والتعايش والسلام.