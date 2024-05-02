الامارات | ندوة عن «الأخوة الإنسانية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، الدكتورة وداد بوشماوي، الأستاذة في جامعة نيويورك بأبوظبي، الحائزة جائزة نوبل للسلام 2015 وعضو لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2023، والدكتورة نورة الكربي، الأستاذة في قسم الاجتماع رئيسة قسم العلاقات المجتمعيَّة للبحث العلمي بجامعة الشارقة، وذلك في ندوة «الأخوة الإنسانية.. نماذج عالمية».

وقالت بوشماوي، إن «ما يواجهه عالمنا اليوم من تحديات، يدعونا للعمل على تأسيس جيل عالمي جديد منفتح على الآخر اجتماعياً وثقافياً وحضارياً؛ بحيث تكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية، وتعزيز صناعة السلام والتسامح».

فيما أكدت الدكتورة نورة الكربي، أن «قيم التسامح هي المسار الوحيد للتخلص من النزاعات والصراعات، وهي جهود متواصلة تتسم بالحكمة والرشد وتكريم الإنسانية».