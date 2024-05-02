الامارات | توقيع «حمد أبوشهاب» في جناح «العويس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، أول من أمس، في جناحها بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، جلسة وحفل توقيع لكتاب «حمد خليفة أبوشهاب.. سيرته وآثاره»، للمؤلف محمد عبدالله نور الدين.

وتطرق نور الدين خلال الجلسة إلى آلية إنجاز كتاب بهذه القيمة، وسط حضور عدد من الشخصيات الثقافية والفكرية والإعلامية الإماراتية والعربية.

ويركز الكتاب على حياة وآثار الشاعر حمد خليفة أبوشهاب (1936ـ2002)، الذي صدر عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، ضمن سلسلة «أعلام من الإمارات»، راصداً جوانب من شخصية الشاعر ومواقفه الفكرية والفنية من الشعر، وذلك بقالب حكائي، إذ كان المؤلف على صلة طيبة مع الشاعر رغم الفارق العمري بينهما.

وأسهم الحضور في إثراء الجلسة التي أدارتها الشاعرة سوسن دهنيم، من خلال مداخلات ذات طابع وجداني، كل حسب علاقته مع حمد أبوشهاب.

وفي ختام الجلسة وقع المؤلف نسخاً من الكتاب للحضور الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الكاتب، الذي وجه بدوره الشكر إلى مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، على اهتمامها ورعايتها رموز الثقافة المحلية.