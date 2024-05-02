الامارات | رحيل «أيقونة» أدبية.. بول أوستر وداعاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الكاتب الأميركي بول أوستر، صاحب الروايات والمجموعات الشعرية والأفلام، عن 77 عاماً بسبب مضاعفات سرطان الرئة.

ورحل الكاتب الذي اشتهر في الساحة الأدبية العالمية مع صدور سلسلته «ثلاثية نيويورك»، بمنزله في بروكلين بمدينة نيويورك.

وأصبح بول أوستر المولود عام 1947 في ولاية نيوجيرسي، أيقونة أدبية في نيويورك. ويزخر رصيده بأكثر من 30 كتاباً، وتُرجمت أعماله إلى أكثر من 40 لغة.

ودرس أوستر الأدب الفرنسي والإيطالي والبريطاني في جامعة كولومبيا في نيويورك. وبعد دراسته، عاش في باريس من عام 1971 إلى 1975، وترجم قصائد شعراء فرنسيين، لكنه اضطر للعمل في وظائف عدة قبل أن ينجح في تحقيق دخل كافٍ من كتاباته. وذاع صيته عام 1982 بفضل «اختراع العزلة»، وهي رواية مستوحاة من سيرته الذاتية يحاول فيها فهم شخصية والده، لكن شهرة الروائي العالمية، خصوصاً في أوروبا، تعود بشكل رئيس إلى عام 1987، من خلال «ثلاثية نيويورك»، وهي سلسلة روائية سوداء مستوحاة من النوع البوليسي.

وحظي أوستر بتقدير خاص في فرنسا التي كان يعدها «بلده الثاني»، وحصل فيها على جائزة ميديسيس للرواية الأجنبية عن «ليفياثان» عام 1993.