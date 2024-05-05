ما أعراض وأسباب الإصابة بالانزلاق الغضروفي الصدري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

قالت الجمعية الألمانية لجراحات العظام، إن الانزلاق الغضروفي الصدري يعد نادرا مقارنة بالانزلاق الغضروفي العنقي أو القطني.

وأوضحت الجميعة أن اختلاف الإصابة بين النوعين يرجع إلى أسباب عدة، أبرزها التآكل الناجم عن التقدم في العمر، والإصابة الناجمة عن السقوط والتحميل الخاطىء الناجم عن رفع الأغراض الثقيلة بشكل خاطىء.

وتشمل الأسباب أيضا السِمنة وقلة الحركة ووضعيات الجلوس الخاطئة وضعف الأنسجة الضامة الوراثي والتدخين.

وأوضحت الجمعية أن الانزلاق الغضروفي الصدري ينقسم إلى وسطي أو جانبي، مشيرة إلى أن الانزلاق الغضروفي الوسطي يمثل مشكلة بصفة خاصة؛ نظرا لأنه يمكن أن يؤدي بسرعة إلى نقص التروية بسبب الضغط على الشريان الشوكي الأمامي.

اضطرابات حسية

وتتمثل أعراض الانزلاق الغضروفي الصدري في آلام في العمود الفقري الصدري واضطرابات حسية في الأطراف واضطرابات المشي وآلام الظهر. ويتم تشخيص الإصابة بالانزلاق الغضروفي الصدري من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي.

وفي الحالات البسيطة يمكن تخفيف الأعراض من خلال العلاج الطبيعي. وفي الحالات الخطيرة، على سبيل المثال عند حدوث شلل جزئي، يتم اللجوء إلى الجراحة.