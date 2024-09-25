هل يفعلها كولر؟.. شوبير يكشف مفاجأة الأهلي ضد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تجهيز السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، لاعبيه لمواجهة الزمالك المقبلة في بطولة السوبر الأفريقي، مؤكدا أن التشكيل ربما يشهد مفاجأة.

ويلتقي الفريق الأحمر، أمام نظيره الزمالك، بعد غد الجمعة، في التاسعة مساء، على ملعب المملكة أرينا، بمدينة الرياض بدولة السعودية.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي: "كولر مجهز كل أوراقه لمواجهة الزمالك، وهو يعلم أنها مواجهة صعبة جدا جدا، وبها اهتمام إعلامي وجماهيري كبير".

أوضح: "تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة السوبر، هيكون محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ويحيى عطية الله، وفي الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق، وفي الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي".

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