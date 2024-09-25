على ملعب الشباب.. موعد أول مران للزمالك في السعودية استعدادا لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض المران الأول بالسعودية اليوم الأربعاء في السادسة مساءً، استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي.

ويلتقي الفريق الأبيض أمام نظيره الأهلي، في التاسعة مساء، بعد غد الجمعة على ملعب المملكة أرينا، بمدينة الرياض في دولة السعودية.

ومن المقرر أن يقام مران الزمالك الأول في السعودية اليوم الأربعاء، على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت إلى الرياض مساء أمس الثلاثاء، استعداداً لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

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