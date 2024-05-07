ما فوائد التدليك للجسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الخبير الروسي في التدليك العلاجي، ألكسندر سكربيتشينكو، أن للتدليك العلاجي فوائد عديدة على صحة الجسم، تشمل تخفيف آلام العضلات وتحسين وظائف الجهازين العضلي الهيكلي والعصبي، وتعزيز المناعة، وتحسين الصحة العامة، وفقا لوكالة "فيستي رو" الروسية.

وأوضح أن هناك تقنيات وتقنيات متعددة للتدليك منتشرة في مختلف بلدان العالم، مثل تدليك جواشا الصيني، والتدليك التايلاندي، ولكل نوع من هذه التقنيات فوائده المميزة:

تدليك جواشا الصيني

يعتمد على استخدام أدوات معينة يتم تمريرها على طول خطوط محددة في الجسم.

التدليك التايلاندي

أما التدليك التايلاندي يُستخدم فيه تقنية الضغط المتسلسل على مناطق محددة من الجسم.

التدليك العلاجي يُحسن وظائف الجسم

أوشار سكربيتشينكو إلى أن مختلف أنواع التدليك العلاجي لها تأثيرات مفيدة، وتشمل:

تحسين حالة الجهاز العضلي الهيكلي.

دعم صحة الجهاز العصبي.

تعزيز حالة الأعضاء الداخلية.

تقوية المناعة.

نصائح قبل الخضوع للتدليك العلاجي

نصح "ألكسندر" بضرورة الحرص على اختيار مراكز متخصصة تضم أخصائيين مؤهلين في حال رغبة الشخص في الخضوع لجلسات تدليك علاجي، حيث يسبب التدليك الخاطئ مشكلات في العضلات والجهاز العصبي والمفاصل والعظام.

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