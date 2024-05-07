كيفية التخلص من رائحة الفم الكريهة للطفل الرضيع؟.. «عالجيها في ثواني»

القاهرة - سمر حسين - ماما

رائحة الفم الكريهة أو رائحة النفس المزعجة لدى الرضيع، شكوى تتكرر لدى الكثير من الأمهات، ولا يعرفن أسبابها، ويبحثن طوال الوقت عن طرق لعلاجها حتى لا تستمر معه أو تؤثر عليه، وتجعله عُرضة للإصابة بالفيروسات والأمراض التنفسية.

رائحة الفم الكريهة

روائح النفس الكريهة في الفم، أرجعها الدكتور عفيفي السيد، أخصائي طب الأطفال، خلال حديثه لـ«هُن»، إلى مجموعة من الأسباب تتمثل في التالي:

وجود بقايا اللبن في الفم لفترة طويلة، يعمل على زيادة نمو البكتيريا في الفم، مما يسبب رائحة كريهة.

جفاف الفم إحدى أسباب رائحة الفم المزعجة.

وجود بقايا الطعام قد تسبب روائح كريهة.

أمراض اللثة وقرحة الفم تسبب رائحة نفس كريهة.

التهاب اللوزتين يؤدي لهذه الرائحة.

القشط عند الطفل يؤدي إلى تراكم البكتيريا.

حدوث رائحة كريهة في الفم بسبب الارتجاع المريئي عند الرضع.

بداية مرحلة التسنين.

ارتفاع حرارة الجسم.

كيفية التخلص من رائحة فم الطفل الرضيع؟

وأضاف أن هناك عدة علاجات، تتمثل في التالي: