غبي منه فيه.. لص يحاول بيع المسروقات لأصحابها مرة أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:



في واقعة غريبة، عاد لص إلى مسرح جريمته بعد ساعات قليلة من سرقة أدوات كهربائية بقيمة 3130 جنيها إسترلينيا، أي نحو 187 ألف جنيه مصري، وعرض بيعها على عمال يعملون في العقار نفسه.

وفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، اقتحم اللص كالوم لويس إليربي منزلا في يورك، المملكة المتحدة، وسرق بعض الأدوات الكهربائية، بالإضافة إلى إحداث أضرار في باب العقار بقيمة 1500 جنيه إسترليني، أي نحو 89 ألفا و888 ألف جنيه مصري.



وبعد ساعات قليلة من السرقة، توجه إلى العقار نفسه، وعرض على العمال شراء الأدوات، ولكن سرعان ما انكشفت خطته عندما أدركوا أن الأدوات مسروقة، ورفضوا عرض السارق وأبلغوا الشرطة بالواقعة.



شعر إليربي بالحرج الشديد عندما واجهه العمال، وسرعان ما فر من المكان، لكن قُبض عليه وحُكم عليه قبل يومين بالسجن 18 شهرا، بتهمة السرقة ومحاولة الاحتيال.



وأثناء التحقيقات، اعترف كالوم بالسطو على المتجر، إلا أنه نفى أي صلة له بعملية السطو على المنزل.



ولقّب البعض هذا اللص بـ"أغبى لص في العالم"، نظرًا لتصرفه الغريب بعودته إلى مسرح الجريمة.



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