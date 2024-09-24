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دفع الكفالة وهيخرج.. مصدر أمني يكشف تفاصيل القبض على إسلام بحيري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

قال مصدر أمني إنه عقب القبض على إسلام بحيري، توجه إلى النيابة العامة؛ لدفع الكفالة المقررة بـ 20 ألف جنيه، قبل أن يعود صحبة قوة أمنية إلى قسم شرطة مصر القديمة، تمهيدا لخروجه.

كانت أجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على إسلام بحيري؛ تنفيذ للحكم الصادر ضده غيابيا بتأييد حبسه 3 سنوات لإصداره شيكات بدون رصيد.

وقال مصدر أمني إن مباحث تنفيذ الأحكام ألقت القبض على بحيري أثناء تواجده بمنزله بالتجمع الخامس.

يذكر أن محكمة جنح مصر القديمة، أيدت في وقت سابق، حبس إسلام بحيري 3 سنوات وكفالة مالية 200 ألف جنيه؛ بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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