3 مصابين في تصادم ميكروباص بعدة سيارات بميدان الرماية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 أشخاص في تصادم ميكروباص مع عدة سيارات بالهرم غرب الجيزة، اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين قبل الطريق الدائري.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة ميكروباص مع عدة سيارات قبل ميدان الرماية مما أسفر عن سقوط 3 مصابين.

المصابون الثلاثة نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج، وجنب ونش تابع لإدارة المرور حطام الحادث نهر الطريق لتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.