احذري 4 أعشاب تسبب منع الحمل دون أن تدري.. ما المشروبات الآمنة؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحذيرات عديدة أطلقتها عديد من الأبحاث والدراسات العلمية بخصوص 4 أعشاب طبيعية تعمل على تأخر إنجاب السيدات، بل وصعوبة الحمل، لذا من الضروري أن تنتبه المرأة التي تسعى للحمل لتلك الأعشاب، من خلال تجنب تناولها، بحسب تقرير طبي نُشر في موقع «webmd» الطبي.

أعشاب تمنع الإباضة لدى السيدات

البقدونس يأتي على قائمة تلك الأعشاب التي تؤخر الحمل، لأنه يزيد هرمون الاستروجين ما قد يمنع الإباضة لدى السيدات، لذا ينبغي الحرص عند تناوله.

ويعتبر الشمر من الأعشاب التي تضعف فرص الانجاب، لأنه يتسبب في عدم تنظيم مستويات الهرمونات بالجسم، ومن ثم صعوبة الحمل.

ووفقًا للتقرير الطبي، يساهم تناول الزنجبيل بشكل مستمر في منع الحمل وتحفيز نزول الدورة الشهرية.

والقرفة كذلك من الأعشاب الطبيعية التي تعمل على تأخر الحمل، لأنها من الأعشاب التي تساعد على انقباض الرحم ونزول الدورة الشهرية.

وتقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية والمناعة والبكتيريا بجامعة القاهرة، لـ«الوطن»، أن الأبحاث العلمية أكدت بالفعل فعالية بعض الأعشاب الطبيعية كالزنجبيل والقرفة والبقدونس والشمر في تأخر الحمل، لكن لا توجد دراسات كافية حول هذا الأمر؛ لذا ينبغي على السيدات التي ترغب في تأخير الحمل اللجوء إلى خيارات أخرى أكثر أمانًا لتحقيق مبتغاهم.

الأعشاب الآمنة على الحامل

وفيما يخص الأعشاب الآمنة للحامل، فيعتبر النعناع من الأعشاب الآمنة التي تساهم في تخفيف انتفاخات البطن والغثيان، وكذلك يساهم البابونج في تهدئة المعدة والشعور بالاسترخاء ما يؤدي إلى تقليل القلق والتوتر لدى الحامل، ويعتبر الكركم من الأعشاب الآمنة للحامل بفضل احتوائه على مادة الكركمين، ما يجعله يساهم في تحسين مستويات الطاقة في الجسم.