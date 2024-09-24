الامارات | رئيس الدولة يلتقي وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" معالي أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى الولايات المتحدة.

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة مع وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأميركيين - خلال اللقاءين - العلاقات الإستراتيجية الممتدة بين البلدين الصديقين والعمل المشترك على تعزيز هذه العلاقات على مختلف المستويات.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأهمية العمل على منع توسع الصراع فيها بما يهدد الأمن والسلام الإقليميين.

حضر لقاء جيك سوليفان كل من سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.