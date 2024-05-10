الامارات | تعرف إلى فوائد أوميغا 3 للنساء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتاج الجسم إلى العديد من الفيتامينات والأحماض التي ينتجها بنفسه أو يستمدها من تناول الطعام والمكملات الغذائية، ولكل منها فوائد متعددة على صحة الجسم.

وكثيراً ما نسمع عن أهمية أحماض أوميغا 3 وفوائدها الصحية، ولكن الجدير بالذكر أن الجسم غير قادر على إنتاج هذه الأحماض، إنما يمتصها من النظام الغذائي.

فما أهمية أحماض الأوميغا 3، وما هي المأكولات الغنية بها؟

وتُعتبر أحماض أوميغا 3 الدهنية نوعًا من الدهون المتعددة غير المشبعة، التي يحتاجها الجسم لبناء خلايا الدماغ ووظائف مهمة أخرى.

ووفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا، فإن أحماض أوميغا 3 الدهنية تساعد في الحفاظ على صحة القلب وحمايته من السكتة الدماغية، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى منها:

تقلل من الدهون الثلاثية وهي نوع من أنواع الدهون في الدم

تقلل من خطر الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب

تبطئ تراكم اللويحات التي تتكون من الدهون، والكوليسترول، والكالسيوم، والتي تؤدي إلى تصلب الشرايين وانسدادها

تساعد على خفض ضغط الدم قليلاً

ويضيف موقع "Womenshealth.org" التابع لمكتب صحة المرأة (OWH) ضمن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية فوائد أخرى ترتبط بصحة المرأة بشكل خاص، إذ يشير إلى أن النقص بأحماض أوميغا 3 الدهنية يؤثر أيضاً على:

خطر الإصابة بأمراض القلب

خطر الولادة المبكرة

نمو الجنين والأطفال الرضع وتطورهم

ما هي المأكولات الغنية بالأوميغا 3؟

أسماك السلمون

أسماك الماكريل أو الإسقمري

أسماك تونة الباكور

أسماك السلمون المرقط

أسماك السردين

وتحتوي الأسماك والمأكولات البحرية على نوعين من أحماض أوميغا 3 الدهنية وهي: حمض إيكوسابنتاينويك (eicosapentaenoic acid) وحمض دوكوساهيكسانويك (docosahexaenoic acid) أو ما يُعرف بـ EPA و DHA.

ويشير موقع "المكتبة الوطنية للطب" بأمريكا إلى وجود مكونات أخرى غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية مثل:

بذور الكتان وزيتها

الجوز

بذور الشيا

زيت الكانولا وزيت الصويا

فول الصويا والتوفو