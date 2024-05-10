سيدة تطلب من متابعيها أمرا غريبا.. وردود الفعل تفاجئها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

طلبت امرأة بريطانية من متابعيها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي مساعدتها في دفع فواتيرها ومتجر المواد الغذائية.

وشاركت "كلوي" على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها أنها تحتاج مساعدة للحصول على المزيد من المال، وقالت إن عائلتها وُضعت في موقف صعب، خاصة بعد ولادة ابنها "تريستان" وانتقالها إلى منزل جديد، لأنه يعد مكانا أفضل لتربية طفلها، بالإضافة إلى أنها اضطرت إلى التخلي عن وظيفتها، وطُرد زوجها من عمله، ما أدى إلى انخفاض كبير في دخلها.

وأوضحت كلوي أنها كانت تشعر بالحرج عندما طلبت من متابعيها، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وفوجئت "كلوي" من ردود فعل متابعيها، حيث ساعدوها في الحصول على المزيد من المال.

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