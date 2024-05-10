فتاة تكتشف تزييف والدها لوفاته أثناء استخراج جواز سفر.. ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

صُدمت سيدة أسترالية عندما اكتشفت أن والدها المغترب زيّف وفاته منذ عامين، وذلك في الوقت الذي تم فيه إطلاق سراحه من جناح الصحة العقلية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة mirror البريطانية، كانت تسعى ابنة الـ26 عامًا لاستخراج جواز سفر، ما جعلها في دهشة هل والدها يزيف وفاته أم ذلك خطأ إداري؟.

وذكرت الفتاة أنها لم تكن على تواصل مباشر مع والدها طوال حياتها، والتقت به مرة واحدة عندما كان عمرها 6 سنوات، وعند بلوغها الـ21 عامًا، أخبرتها عمتها أن والدها كان يحتضر ويجب أن تتواصل معه هاتفيًا على الأقل، وبالفعل اتصلت بالجناح النفسي الذي يعيش فيه منذ أن كان عمرها 7 سنوات، ومُنحت معلومات للتعامل معه لأن حالته العقلية متدهورة بسبب المخدرات التي كان يتعاطاها.

وآخر ما تعلمه عن والدها أنه خرج من المستشفى الخاص بسلامة الصحة العقلية بعد مرور 17 عامًا والتأكد من سلامته وذلك ما أكدته عمتها أيضًا، ولكن أصيبت بدهشة عندما اكتشفت أنه متوفى خلال استخراجها جواز السفر من خلال استخراج شهادات ميلاد الوالدين، وسرعان ما ذهبت إلى المنزل وبعد البحث على الإنترنت رأت صوره وهو على قيد الحياة برفقة أقاربها وينشر صوره يوميًا.

الفتاة كتب على منتدى Reddit: "كيف يمكنني الإبلاغ عن موته المزيف؟ لقد بحثت في Google والشيء الوحيد الذي ظهر هو كيف قام الآخرون بتزييف موتهم".

وشارك أحد مستخدمي Reddit نصائحهم، حيث نشر أحدهم: "هناك احتمال حقيقي أن المؤسسة التي كان يعمل بها قد أعلنت وفاته عن طريق الخطأ، خاصة إذا كان ينشر أشياء على صفحة فيسبوك عامة، لذا يجب الاتصال بالشرطة أو الاتصال على والدك".

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