هذا ما يحدث للجسم عند تناول اللب السوري.. 10 تأثيرات غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: هند سامي

تحتوي بذور عباد الشمس " اللب السوري" على فوائد صحية عديد قد تجعلها قوة غذائية خارقة، يمكنك دمجها في نظامك الغذائي اليومي، لاحتوائها على مجموعة من الفوائد الصحية، التي تتراوح بين تعزيز مناعة الجسم وتحسين نسبة السكر في الدم وصحة القلب، وإليك 10 فوائد صحية لتناول بذور عباد الشمس وفقاً لما ذكر موقع"“amala.earth”.

فوائد بذور عباد الشمس

1. يعزز مناعتك

أكبر فائدة من تناول بذور عباد الشمس هي أن لها خصائص تعزز المناعة وتحمي الجسم، فإن إضافة بذور عباد الشمس إلى نظامك الغذائي يعد فكرة ممتازة.

2. يعزز الهضم الجيد

نظرًا لأن محتوى الألياف في بذور عباد الشمس مرتفع، فإنها تعزز حركة الأمعاء المنتظمة وتمنع الإمساك.

3. يخفض نسبة الكولسترول

أحد العوامل الرئيسية لصحة القلب والأوعية الدموية هو مستويات الكوليسترول في الدم، ومن خلال إضافة بذور عباد الشمس إلى نظامك الغذائي، يمكنك تقليل مستويات الكوليسترول لديك ودعم صحة القلب بشكل عام.

4. قد يساعد عينيك

بما أن بذور عباد الشمس تحتوي على عناصر غذائية مثل فيتامين E والزنك، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على صحة العين، فإنها يمكن أن تقلل من خطر المشاكل المرتبطة بالرؤية مع تقدم العمر.

5. قد يعزز صحة القلب

يمكن أن تساعد بذور عباد الشمس في دعم صحة قلبك، وللحصول على قلب سليم، هو من المهم خفض مستويات الكوليسترول، وهذا هو المكان الذي يمكن أن تكون فيه بذور عباد الشمس مفيدة جدًا، فهي لا تساعد فقط في الحفاظ على نسبة الكوليسترول في الدم تحت السيطرة ولكنها تساعد أيضًا في الحفاظ على ضغط دم صحي.

6. يساعد في تخفيف الوزن

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن طريقة طبيعية لفقدان بعض الوزن أو إدارة وزن صحي، فإن بذور عباد الشمس تفيد النظام من خلال مساعدتك على الشعور بالشبع لفترة طويلة، وبالتالي، فإن هذه البذور تمثل خيارًا مرضيًا للوجبات الخفيفة وصحيًا في رحلة فقدان الوزن.

7. يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم

تساعد بذور عباد الشمس في تنظيم مستويات السكر في الدم بسبب انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم وارتفاع الألياف.

8. يحسن صحة الجلد

محتوى فيتامين E الغني في بذور عباد الشمس يفيد البشرة ويحميها من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، كما أنه يساعد في تقليل علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة عند تناوله على مدى فترة طويلة من الزمن.

9. قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

بما أن بذور عباد الشمس تحتوي على مواد كيميائية نباتية ومضادات الأكسدة، فمن المعتقد أنها يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان الثدي والقولون، تساعد هذه العناصر الغذائية أيضًا على تقليل نمو الخلايا السرطانية.

10. يعزز وظائف المخ

فإن وفرة العناصر الغذائية الموجودة في بذور عباد الشمس تفيد وظائف المخ، فهو يطلق هرمونات مثل السيروتونين والنورإبينفرين الذي يساعد على تحسين المزاج وقدرات التركيز، وتحتوي البذور أيضًا على فيتامين B6.

فوائد بذور عباد الشمس للذكور

هناك ثروة من فوائد بذور عباد الشمس التي تركز على صحة الرجل ورفاهيته، وتشمل هذه الاستفادة من صحة العضلات ومستويات الطاقة والصحة الإنجابية، يمكن أن يساعد تناول هذا الطعام الغني بالمغنيسيوم أيضًا في تقليل مستويات التوتر وتعزيز الاسترخاء لدى الرجال، وبالتالي، فإن إضافة بذور عباد الشمس إلى النظام الغذائي اليومي يمكن أن يكون مفيدًا للرجال.

فوائد بذور عباد الشمس للإناث

من دعم التوازن الهرموني إلى تعزيز الصحة الإنجابية، تعد بذور عباد الشمس إضافة غنية بالمغذيات إلى النظام الغذائي للمرأة، بالإضافة إلى ذلك، تعد بذور عباد الشمس مصدرًا جيدًا للمعادن مثل المغنيسيوم والفوسفور والكالسيوم، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على عظام قوية وصحية.

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