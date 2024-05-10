بـ 3 مكونات فقط.. طريقة تحضير الصابون السائل في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحرص ربات البيوت على شراء الصابون السائل وتوفيره بشكل دائم في المطبخ، إلا أن أخريات تفضلن تحضيره في المنزل بدلا من شرائه، حيث يمكن عمله باستخدام الزيت المستعمل ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة الصابون السائل من الزيت المستعمل.

خطوات بسيطة يمكن من خلالها تحضير الصابون السائل في المنزل باستخدام الزيت المستعمل وفقا لما ذكره موقع «Good house keeping»، حيث جاءت المكونات كالتالي:

لتر زيت «مستعمل»

هيدروكسيد الصوديوم «الصودا الكاوية»، ويمكن شرائها من متاجر مستلزمات ومعدات الغسيل والمنظفات.

ماء دافئ.

خطوات التحضير

في البداية نقوم بوضع هيدروكسيد الصوديوم في وعاء نظيف.

نضيف الماء على المكون.

نقوم بتحريك كافة المكونات إلى أن تذوب الحبيبات بالكامل.

من الضروري ارتداء قناع لتجنب استنشاق أي غازات.

وبعد ذلك نضيف الزيت وأيضا منعم الملابس للمزيج.

نقوم بتحريك المكونات مرة أخرى.

يتم سكب الخليط في عبوة نظيفة.

طريقة أخرى لعمل الصابون السائل

المقادير

مقلاة مسطحة.

وعاء قياس.

مبشرة.

زجاجة بمضخة 250 مل أو 500 مل.

البوتاجاز.

60 جرامًا من قطع الصابون المبشور من قالب الصابون الخاص بك ثم ابشره.

450-500 مل من الماء.

خطوات التحضير

في البداية نقوم بشر قطعة الصابون.

يترك الماء ليغلي.

بعد الغليان تخفض الحرارة قليلاً ويضاف الصابون المبشور إلى المقلاة ويحرك بلطف حتى يذوب

يستغرق ذوبان الصابون حوالي 5 دقائق.

يترك الصابون يبرد قليلا.

يصب الصابون السائل في زجاجة المضخة باستخدام قمع.

إذا أصبح الصابون متصلبًا جدًا أثناء تبريده، عليك إضافة القليل من الماء الساخن.

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