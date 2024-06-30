10 فوائد لخبز الفول.. أبرزها تنظيم مستوى السكر في الدم

القاهرة - سمر حسين - صحة

خبز الفول من المخبوزات المفيدة، خاصةً للأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا صحيا أو لديهم حساسية تجاة العيش العادي، لاحتوائه على عدد قليل من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى فوائده الغذائية العديدة، ما يساعد على الشعور بالشبع لساعات طويلة، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير، فوائد خبز الفول وطريقة تحضيره في خطوات.

فوائد خبز الفول

يحتوي خبز الفول على البروتينات والفيتامينات والمعادن الأساسية وحمض الفوليك والفوسفور، مما يساعد في بناء الجسم وتعزيز النمو، وهو ما أوضحه عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، إذ أكد أنه يحتوي على العديد من الفوائد، وتتمثل في التالي:

خبز الفول مصدرًا جيدًا للألياف.

يساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

يعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم.

يحتوي على العديد من العناصر الغدائية مثل الحديد والمغنيسيوم.

يحتوي على مادة البوتاسيوم وفيتامينات ب التي يساعد على تقوية عضلات الجسم.

يحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات مثل الأسماك واللحوم.

يعمل على تجنب آلام المعدة.

مفيد تناوله لمرضى الضغط العالي.

يعزز مناعة الجهاز الهضمي.

يعمل خبز الفول على خفض الكوليسترول في الجسم.

طريقة عمل خبز الفول

بحسب موقع «bean bread»، المتخصص في المخبوزات، نقدم لكم أسهل طريقة لعمل خبز الفول:

المكوّنات

كوب دقيق.

فول مدشوش.

بيكنج باودر.

رشة ملح وسكر.

طريقة التحضير

اسلقي الفول في مياه مغليه.

اتركيه حتى ينضج.

اضربيه في الخلاط بربع كوب ماء.

ضيفي كوب من الدقيق والملح والسكر والبيكنج باودر.

اعجني الدقيق واجعليه كرات.

افردي العجين وضعيه في الثلاجة لمدة يوم كامل.

اخرجيه من الثلاجة واتركيه حتى يأخذ درجة حرارة الغرفة قبل التسوية.

افردي في صينية الكرات على سطح مدهون بالزيت.

اتركيه في درجة حرارة 180 درجة حتى ينضج.

طريقة عمل عيش الفول

وقدم موقع «gluten-free» طريقة عمل عيش الفول بخطوات سهلة:

نصف كيلو فول.

ملعقة ثوم بودرة.

ملعقة كبيرة بصل بودرة.

ملعقة صغيرة ملح وفلفل.

طريقة التحضير