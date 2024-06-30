5 نباتات منزلية تساعد على تبريد الهواء في الطقس الحار.. «احرص على زراعتها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الانزعاج وعدم الراحة تواجه أفراد الأسرة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، ما يدفعهم إلى شراء أدوات التبريد والتكييف من أجل تبريد الحوائط والأرضيات، كما يبحثون على وسائل وطرق طبيعية تساعد على تبريد الهواء والتي من ضمنها اقتناء بعض أنواع النباتات، حسب ما ذكره موقع Homes & gardens.

تبريد الهواء

تساعد بعض النباتات المنزلية في تبريد الهواء المحيط بها من خلال عملية النتح؛ وهي عملية يحدث خلالها سحب الماء من جذور النبات ثم تبخره من أوراقه وسيقانه إلى الهواء المحيط، حسب ما أوضحته أوتم يانوس خبير النباتات، مضيفًا أن بعض أنواع النباتات تحتاج إلى الوصول إلى ثاني أكسيد الكربون من أجل القيام بعملية التمثيل الضوئي، لذا تقوم بتبريد نفسها والبيئة المحيطة عن طريق خفض درجات حرارة الأوراق من خلال إطلاق بخار الماء.

ونستعرض في السطور التالية 5 أنواع من النباتات التي تساعد على تبريد الأجواء الحارة في المنزل، وفقًا لموقع هومز آند جاردنز، كالتالي:

نبات النعناع: يساعد زراعة النعناع في المنزل على تبريد الهواء بشكل طبيعي، فضلًا عن إصدار روائح طيبة تشعر الأشخاص بالانتعاش والترطيب.

نبات اللبلاب: يساعد على تبريد وتنقية الهواء في نفس الوقت، كما تمنع أوراقه كبيرة الحجم من وصول أشعة الشمس داخل المنزل في حالة وضعه بجانب النوافذ.

امتصاص الرطوبة

نبات النسرين: يساعد نبات النسرين على امتصاص الرطوبة من الهواء وتبريد أجواء المنزل الحارة.

نبات الصبار: من النباتات الفعالة في تلطيف الأجواء الحارة لأن أوراقه قادرة على امتصاص السخونة.

نبات زنبق السلام: من أفضل النباتات التي تساعد على تبريد الهواء الساخن والتخفيف من درجات الحرارة المرتفعة.