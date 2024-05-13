الامارات | جراح عظام: المكملات لا تساعد في تخفيف متاعب المفاصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد جراح العظام الألماني جريجور بيرشه، أن المكملات الغذائية المحتوية على «الغلوكوزامين» و«الكوندرويتين» لا تساعد في تخفيف متاعب المفاصل؛ إذ لا يمكنها تجديد أو إعادة بناء الغضاريف.

وأوضح أن المكملات الغذائية المحتوية على «الغلوكوزامين» و«الكوندرويتين» وغيرهما من «مواد تشحيم المفاصل» المزعومة، ليس لها سوى تأثير «وهمي» في الدراسات واسعة النطاق.

وأشار الدكتور بيرشه إلى أن مادة «الغلوكوزامين» يمكن أن تؤثر في مستوى السكر بالدم، ما يمثل مشكلة لمرضى السكري بصفة خاصة.

كما ينبغي توخي الحذر مع مضادات تخثر الدم، لاسيما «الكومارين» تحديداً، نظراً لأن المكملات الغذائية المحتوية على «الغلوكوزامين» قد تتسبب في زيادة مفعولها.

الدكتور جريجور بيرشه:

• «مواد تشحيم المفاصل» المزعومة ليس لها سوى تأثير «وهمي» في الدراسات واسعة النطاق.