الامارات | تراكم الغازات يتسبب في مشكلات أكبر.. قد تصل إلى القلب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد أطباء في صندوق التأمين الصحي في ألمانيا بأن متلازمة رومهيلد (Roemheld syndrome) عبارة عن مشكلات في القلب تحدث بسبب تراكم الغازات في الأمعاء، لذا تُسمى أيضا بالمتلازمة «القلبية المِعدية».

وأشاروا إلى أنه في هذه المتلازمة، التي سُميت على اسم الطبيب الألماني لودفيج فون رومهيلد، يؤثر الهواء الزائد في الجزء العلوي من البطن على موضع القلب ووظيفته.

وتتمثل أعراض المتلازمة في تسارع ضربات القلب والشعور بضيق في الصدر وآلام الصدر وضيق التنفس وقصر النفس، إضافة إلى الهبّات الساخنة والدوار والتوتر والاضطراب الداخلي.

وتشمل الأعراض أيضاً متاعب بالجهاز الهضمي، مثل: الشعور بالامتلاء والانتفاخ وآلام البطن والتقلصات المعوية، إضافة إلى الغثيان والقيء وفقدان الشهية والإسهال.

وأوضح الأطباء الألمان أن تراكم الغازات في الأمعاء يرجع إلى أسباب عدة، تتمثل في الإفراط في تناول الأطعمة، التي تسبب تكوّن الغازات، مثل: البصل والثوم والملفوف والبقوليات.

وقد تكمن أسباب تراكم الغازات في الأمعاء أيضاً في عدم تحمل الطعام، مثل: عدم تحمل اللاكتوز (سكر الحليب) وعدم تحمل الفركتوز (سكر الفاكهة).

كما قد ترجع أسباب تراكم الغازات في الأمعاء إلى التهاب الأمعاء أو التهاب بطانة المعدة أو متلازمة القولون العصبي.

ويتم علاج متلازمة رومهيلد من خلال تعديل النظام الغذائي، أي الابتعاد عن الأطعمة المسببة لتكوّن الغازات والأطعمة، التي لا يمكن تحملها. كما يمكن اللجوء إلى الأدوية التي تحول دون نشوء الغازات.

ومن المهم تنشيط عملية الهضم من خلال ممارسة الرياضة، إضافة إلى تجنب التوتر النفسي.

أعراض المتلازمة تتمثل في تسارع ضربات القلب والشعور بضيق في الصدر وآلام.