الامارات | الأفوكادو أيضاً في خطر.. بسبب تغير المناخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا نشطاء إلى تقديم مزيد من الدعم لمزارعي الأفوكادو، إذ كشفت دراسة أصدرتها المنظمة الخيرية الدولية لـ«كريستيان إيد» أن تغير المناخ له «تأثير كبير» في الفاكهة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الفاكهة عالية الفائدة وذائعة الصيت، والتي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والدهون الصحية، تتطلب الكثير من المياه لكي تنمو، ما يجعلها عرضة للخطر بشكل خاص في عالم أكثر حرارة وجفافاً.

وأظهرت دراسة صادرة عن المنظمة أن أفضل مناطق الزراعة في دول مثل بوروندي وتشيلي وبيرو وإسبانيا وجنوب إفريقيا والمكسيك، تشهد تراجعاً في الإنتاجية بسبب الظروف الأكثر تقلباً.

وأوضحت الدراسة التي نشرت أمس، أن من المتوقع أن تنخفض هذه المناطق بنسبة تراوح بين 14 و41% بحلول عام 2050، ويتوقف ذلك على مدى سرعة خفض الانبعاثات في العالم.