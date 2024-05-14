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الامارات | الأفوكادو أيضاً في خطر.. بسبب تغير المناخ

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لندن - د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الأفوكادو أيضاً في خطر.. بسبب تغير المناخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا نشطاء إلى تقديم مزيد من الدعم لمزارعي الأفوكادو، إذ كشفت دراسة أصدرتها المنظمة الخيرية الدولية لـ«كريستيان إيد» أن تغير المناخ له «تأثير كبير» في الفاكهة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الفاكهة عالية الفائدة وذائعة الصيت، والتي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والدهون الصحية، تتطلب الكثير من المياه لكي تنمو، ما يجعلها عرضة للخطر بشكل خاص في عالم أكثر حرارة وجفافاً.

وأظهرت دراسة صادرة عن المنظمة أن أفضل مناطق الزراعة في دول مثل بوروندي وتشيلي وبيرو وإسبانيا وجنوب إفريقيا والمكسيك، تشهد تراجعاً في الإنتاجية بسبب الظروف الأكثر تقلباً.

وأوضحت الدراسة التي نشرت أمس، أن من المتوقع أن تنخفض هذه المناطق بنسبة تراوح بين 14 و41% بحلول عام 2050، ويتوقف ذلك على مدى سرعة خفض الانبعاثات في العالم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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