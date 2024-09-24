شكرا لقرائتكم خبر بهجة وفرحة عمّتا جميع الموظفين والعاملين.. "المركز الوطني للثروة السمكية" يحتفي باليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك المركز الوطني للثروة السمكية، اليوم الاحتفاء باليوم الوطني الـ94 في مقر مبنى المركز الوطني للارصاد بالتعاون مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ، تحت شعار "نحلم ونحقق " .

وأشار المهندس رياض بن حسين الفقيه مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية، أن هذا الحدث الوطني يمثل أهمية خاصة لجميع السعوديين ، وقال: نحن مجتمع وقيادة (نحلم ونحقق) .

تأتي تلك المشاركة من منطلق الحس الوطني لدى المركزالوطني للثروة السمكية، بمناسبة هذا اليوم الغالي على كل فرد يعيش على ثرى هذا الوطن الغالي، وهي ضمن الأنشطة الثقافية المتواصلة التي يشارك بها المركز في المناسبات المختلفة .

ورفع المهندس رياض الفقيه ، باسمه ونيابة عن منسوبي المركز ، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- والأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه الأمير سعود بن مشعل، وإلى الشعب السعودي كافه بهذه المناسبة السعيدة.