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الامارات | «غابة الفن» تنتظر عشرات الآلاف من الأعمال الإبداعية

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باريس - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق الفنان الفرنسي أرنو كاسبر مشروعاً فنياً يتمنّى أن يتحول إلى حقيقة، ويحمل هذا المشروع اسم «غابة الفن». ويحلم هذا الفنان الذي بدأ بنشر منحوتاته في غابة كاسبر الفرنسية أن يؤسس غابة مترامية الأطراف من الفن والأعمال الفنية، داعياً عبر منصات التواصل الاجتماعي كل الفنانين في العالم إلى المساهمة في هذه الغابة بحيث تحتضن بحسب حلمه عشرات الآلاف من المنحوتات والتصاميم الفنية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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