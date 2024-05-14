الامارات | «غابة الفن» تنتظر عشرات الآلاف من الأعمال الإبداعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق الفنان الفرنسي أرنو كاسبر مشروعاً فنياً يتمنّى أن يتحول إلى حقيقة، ويحمل هذا المشروع اسم «غابة الفن». ويحلم هذا الفنان الذي بدأ بنشر منحوتاته في غابة كاسبر الفرنسية أن يؤسس غابة مترامية الأطراف من الفن والأعمال الفنية، داعياً عبر منصات التواصل الاجتماعي كل الفنانين في العالم إلى المساهمة في هذه الغابة بحيث تحتضن بحسب حلمه عشرات الآلاف من المنحوتات والتصاميم الفنية.