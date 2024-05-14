لماذا تشعر بعض الفتيات بالغثيان والقيء خلال الدورة الشهرية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

تعاني العديد من الفتيات والنساء من أعراض عديدة للدورة الشهرية؛ ومن بينها الغثيان والقيء.

أسباب الشعور بالغثيان

وقالت الدكتورة منى طه، استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري بمستشفى جامعة بنها، إن التغيرات الهرمونية تؤثر في الشعور بهذا الإحساس.

وأضافت أن هرمون الاستروجين والبروجسترون لهما دور رئيسي في تنظيم الدورة الشهرية، وتؤدي التغيرات في مستويات هذه الهرمونات خلال فترة الحيض، إلى اضطراب الجهاز الهضمي، بما في ذلك الغثيان والقيء.

وأضافت أن هناك مواد كيميائية طبيعية ينتجها الجسم في الرحم تسبب الشعور بتقلصات، ويمكن أن ينتقل بعضها إلى مجرى الدم ما يؤثر على الجهاز الهضمي.

ولفتت إلى أن نقص السكر في الدم عامل من العوامل التي تؤثر على الجسم، وتجعل المرأة في حاجة للغثيان والقيء.

وأكدت أن العوامل النفسية لها تأثير كبير على أعراض الدورة الشهرية، حيث يمكن أن تؤدي التغيرات المزاجية إلى القلق والتوتر المرتبط بالدورة الشهرية.

ونصحت باتباع بعض الخطوات أثناء فترة الحيض وهي كالتالي:

الابتعاد عن التوتر والقلق.

تناول بعض أنواع الحلوى مثل الشوكولاتة لأنها تُشعر المرأة بالسعادة.

الحصول على قسط كاف من النوم.

شرب الكثير من الماء .

ممارسة الرياضة.

اتباع نظام غذائي مليء بالألياف.

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