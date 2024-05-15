الامارات | منصور بن زايد يكرّم الفائزين بجائزة «نافس» في دورتها الثانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، أمس، الفائزين بجائزة «نافس» في دورتها الثانية 2023-2024، وذلك خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في «قصر الوطن» في أبوظبي.

وشكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، الفائزين بالجائزة والشركاء، لجهودهم المقدرة في دعم أهداف مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، مؤكداً أن «جائزة نافس» تعد تقديراً لجهود المنشآت المتميزة في مجال التوطين، وتكريماً للكوادر الوطنية التي نجحت في مواقعها في القطاع الخاص والمصرفي، وترسيخاً لثقافة التميز والمنافسة لدى المواطنين في سوق العمل.

وأشاد سموه، بالتنافس الإيجابي الذي شهدته الجائزة في دورتها الثانية، مؤكداً أن الهدف الرئيس لها هو دعم الكوادر الوطنية بالقطاع الخاص والمصرفي، وتشجيعهم على التطور والنمو في مسارهم المهني، بجانب تعزيز التنافس الفاعل بين منشآت القطاع الخاص، لرفع معدلات التوطين لديها، تحقيقاً لرؤية القيادة الحكيمة بشأن التوطين والخطة الاستراتيجية لحكومة الإمارات لدعم مبادرات التوطين في القطاع الخاص والمصرفي.

حضر الحفل، عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والشخصيات العامة؛ وشمل التكريم الفائزين بالجائزة بفئتي الأفراد والمنشآت، لإنجازاتهم خلال عام 2023، إضافة إلى تكريم عدد من المنشآت التي قدمت جهوداً استثنائية في دعم ملف التوطين، بجانب شركاء مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور، أهمية الجائزة في تحفيز الكوادر المواطنة، لتحقيق مزيد من النجاح المهني، بجانب تكريم الشركات المتميزة في مجال التوطين، وقال إن جائزة «نافس» تعد تتويجاً لجهود الشركات الخاصة التي نجحت في تجسيد رؤية قيادتنا الحكيمة في زيادة مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، ضمن مختلف المجالات والتخصصات المهنية، بما يعزز إسهاماتها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشاد بالجهات والأفراد الذين استحقوا التكريم، مبدياً ثقته بتحقيق مزيدٍ من الإنجازات في ملف التوطين، بما يرسخ مكانة كوادرنا الوطنية، ويعزز دورها في مسيرة التنمية والتقدّم التي تشهدها دولة الإمارات.

وأكد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خالد محمد بالعمى، أن ملف التوطين في القطاع الخاص، وتمكين المواطنين في القطاع المصرفي والمالي، حقق إنجازات غير مسبوقة، بفضل رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تسريع تحقيق مستهدفات برنامج «نافس»، وتعزيز مشاركة المواطنين في مسيرة التنمية المستدامة للدولة.

وقال إن التوطين وتمكين المواطنين في القطاع المالي يتصدر أولويات المصرف المركزي، وذلك من خلال وضع الاستراتيجيات المتكاملة، وبناء منظومة مستدامة للتوطين، تستهدف توفير 5000 فرصة عمل للمواطنين، تتركز في الوظائف الحيوية والمتخصصة في 22 مساراً تعليمياً، و30% في الوظائف القيادية بحلول عام 2026، إضافة إلى إطلاق المبادرات والبرامج النوعية لتوسيع قاعدة المواطنين العاملين في القطاع المالي، ومنها برنامج «إثراء» للتوطين في القطاع المصرفي والمالي والتأمين، الذي حقق في العام الأول نتائج استثنائية، من خلال تجاوز النسبة المستهدفة للعام 2023، بجانب ارتفاع نسبة مشاركة المواطنين في الوظائف الرئيسة في البنوك إلى 31%، وفي قطاع التأمين إلى 23%.

وثمن الدور المهم الذي تؤديه المنشآت المالية المرخصة في دعم ملف التوطين في القطاع المصرفي والمالي والتأمين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات «نافس».

وأكد أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام المزروعي، أن جائزة «نافس» حريصة على تكريم المتميزين من منشآت القطاع الخاص والمصرفي، وكذلك المواطنين العاملين في هذه المنشآت، ممن استوفوا شروط ومستهدفات الجائزة، وحققوا نتائج أداء استثنائية.

وأشار المزروعي، إلى أنه وبفضل دعم القيادة الحكيمة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، فإن الجائزة تتوسع باستمرار، حيث تندرج تحت نطاقها فئات جديدة هذا العام، ففي الدورة الثانية لجائزة نافس تمت زيادة القطاعات المستهدفة من فئة الأفراد، كما أصبحت هناك فئة رئيسة جديدة تخص المنشآت التي يشرف عليها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي تشمل كلاً من القطاع المصرفي، والمالي، والتأميني، والصرافة.

وأوضح أن الدورة الثانية شهدت كذلك زيادة في عدد طلبات الترشح الذاتي لفئة الأفراد بنسبة 98%، مقارنة بالدورة الأولى، ما يسهم في تحقيق أهداف المجلس في تنمية مهارات المواطنين العاملين في هذا القطاع الحيوي، وتشجيعهم على مواصلة جهودهم المتميزة، والذي يسهم بدوره في بناء ثقافة التميز وتحسين أداء المنشآت، حيث تشكل الجائزة فرصة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي للمشاركة والاحتفاء بجهودهم وتميزهم الوظيفي.

وأشاد المزروعي بالتعاون الكبير الذي أبداه شركاء النجاح من القطاعات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص والمصرفي، ولجان التقييم والتحكيم والمشاركين في الجائزة، وشكرهم على التفاعل مع مبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، التي تسهم في تحقيق أهداف القيادة في الاستثمار في رأس المال البشري الإماراتي، وتعزيز حضوره في منظومة العمل في القطاع الخاص.

وخلال الحفل، أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أسماء المواطنين الفائزين ضمن فئة الأفراد في الدورة الثانية من جائزة «نافس»، والتي تأهلت عنها 10 فئات فرعية، فاز بالمراكز الثلاثة الأولى فيها 30 من المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي.

كما أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أسماء المنشآت الفائزة بالجائزة المسجلة تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتوطين والمصرف المركزي من خلال 14 قطاعاً.

ووجه مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، الشكر والتقدير إلى شركائه من مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وذلك تقديراً لجهودهم المثمرة وتعاونهم البنّاء في دعم تنفيذ استراتيجية التوطين في القطاع الخاص على جميع المستويات.