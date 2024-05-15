الامارات | «تقاطعات: تتبع الأصول»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت «ديار بيد آرت هاوس» المنصة الرقمية الفنية التي توفر للفنانين مساحة رقمية لعرض وبيع أعمالهم الفنية عن طريق مزادات رقمية، معرضاً فنياً تحت شعار «تقاطعات: تتبع الأصول» بمشاركة مجموعة متميزة من 19 فناناً وفنانة إماراتيين وإقليميين.

ويأتي هذا المعرض في إطار حرص المنصة على دعم الفن والفنانيين من خلال تنظيم معارض فنية على أرض الواقع، حيث يعرضون أعمالهم الفنية. وحضر المعرض الخاص الشيخ سلطان سعود القاسمي، أحد أبرز الشخصيات في الفن العربي ومؤسس مؤسسة بارجيل للفنون، إلى جانب شخصيات بارزة ومهتمين بمجال الفن.