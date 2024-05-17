الامارات | 5 مشروبات طبيعية للحصول على بشرة رطبة خلال الطقس الحار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شرب الكثير من الماء ضروري للحفاظ على بشرة نضرة خاصة خلال الطقس الحار، إلى جانب تناول كمية كافية من الماء، حيث يمكن أن تساعد المشروبات المرطبة مثل ماء جوز الهند في الحفاظ على ترطيب البشرة من الداخل، ويساعد الترطيب المناسب في التخلص من السموم من الجسم ويمنع البشرة من الظهور الباهت ويعزز إشراقها.

ولتعزيز صحة بشرتك خلال الطقس الحار، نقدم لكٍ مجموعة من المشروبات التى تساعد على ترطيب بشرتك، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

- عصير الطماطم

الطماطم تحتوي على نسبة عالية من البيتا كاروتين والليكوبين والتى تحمى الجلد من الأشعة فوق البنفسجية وحروق الشمس والشيخوخة المبكرة والتصبغ.

- عصير الخيار

يحتوى على نسبة عالية من البيتا كاروتين والقشور والفلافونويد وفيتامين k، لذلك يعد عصير الخيار معززًا قويًا للترطيب .

- عصير العنب

يقلل عصير العنب الالتهاب، ويعمل كمضاد للأكسدة، ويبطئ عملية الشيخوخة، كما أنه غني بالبوليفينول والفلافونويد.

- عصير السبانخ

عصير السبانخ غني بالألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ويدعم الصحة العامة، ويوفر أحماض أوميجا 3 الدهنية وخصائص مضادة للالتهابات التي تجعل البشرة تبدو نابضة بالحياة.

- عصير التفاح

الاستهلاك المنتظم للتفاح يعزز وظيفة الجهاز المناعي، ويزيد من طول العمر، ويحمى من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، ويعزز مقاومة الإجهاد، ويقدم فوائد صحية عامة للبشرة.